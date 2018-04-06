Инкогнито из Диканьки Премьеры недели: от славянского фэнтези по Гоголю до японской анимации

Вновь кинопрокат подготовил для зрителей множество новинок на любой вкус. О главных и самых интересных премьерах – в кратком обзоре «В».

«Гоголь. Вий» (16+)



Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.



«Жажда смерти» (18+)



Брюс Уиллис играет Пола Керси, хирурга, привыкшего вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.



«Мария Магдалина» (16+)



Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.



«Винчестер. Дом, который построили призраки» (16+)



Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров.



«Девушки и танки» (6+)



В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причем не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах. Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет – танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.



А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не все гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут еще во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент – бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати! Задорный анимационный фильм из Японии.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ