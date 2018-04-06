Не кино, а синема. Ибо по-французски С 12 апреля во Владивостоке пройдет, как уже сообщал «В», юбилейная, 10-я неделя французского кино.

Как рассказали в «Альянс Франсез-Владивосток», на этот раз зрителю предложат шесть фильмов – жизненных историй, картин, которые понятны и близки каждому. Следует отметить, что в программу недели французского кино всегда входят те ленты, которые еще не проходили в прокате в нашей стране (и вряд ли мы сможем увидеть их еще раз).



Открывает неделю мелодрама «Полина». Полина – девушка из скромной российской семьи, мечтающая стать известной балериной. Ее родители делают все возможное, чтобы их дочь танцевала на сцене Большого театра. Мама возит дочь на уроки танца, папа не гнушается заниматься криминалом, чтобы свести концы с концами. Волею судьбы Полина оказывается в Париже. Ее родители полагают, что она уехала на гастроли, но на самом деле девушка уезжает, влюбившись во французского мальчика, а заодно желая попробовать себя в современном танце.



Картина получила 1-ю премию и восемь номинаций фестиваля American Student Award COLCOA filmfestival 2017.



В «Альянс Франсез Владивосток» отметили, что все картины достойны просмотра, но ленту Кристофа Барратье «Аутсайдер» они рекомендуют особо – за динамику, напряженность и за то, что фильм основан на реальной истории крупных финансовых махинаций сотрудников одного из французских банков. Можно, наверное, провести очень тонкую линию аналогии с американским «Волком с Уолл-стрит», но «Аутсайдер» куда более «французский» в разных смыслах этого слова. Фильм рассказывает о взлете и падении трейдера Жерома Кервьеля, который в разгар кризиса 2008 года принес убыток банку в размере около 5 млрд евро.

Автор: Отдел новостей «В»