С самолета – к старообрядцам В Международном аэропорту Владивосток открылась фотовыставка, посвященная истории старообрядчества, в том числе приморского.

«Дни Романовки» – это большой проект, осуществленный сотрудниками музея имени Арсеньева на основе работ японского ученого Ямадзао Сабуро. В конце первой трети прошлого века он изучал Романовку – русское старообрядческое село в Маньчжурии, основу которого составляли старообрядцы, ушедшие из Приморья после установления в крае советской власти и начавшихся коллективизации, раскулачивания и гонений на религию и старообрядчество.



Ямадзоэ Сабуро был не профессиональным фотографом или журналистом – он был ученым-химиком. Вместе с коллегами изучал быт Романовки. Больше всего японцев интересовало то, как в Маньчжурской степи за несколько лет им удалось создать процветающее село с налаженным сельским хозяйством и производством, даже вырастить сады! Однако Сабуро много снимал про жизнь села и, по сути, создал его фотохронику.



Основная идея выставки – показать старообрядцев, уклад и особенности жизни того времени. Каждое фото снабжено пояснениями, ярко демонстрирующими детали жизни, традиции староверов, которые они бережно хранили, трудолюбие и мужество людей этого поселения.



Экспозиция архивных фотографий размещена на третьем этаже аэровокзального комплекса и будет открыта для пассажиров и гостей Международного аэропорта Владивосток до июля 2018 года.

Автор: Отдел новостей «В»