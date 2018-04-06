Двадцать лет. И все в цвет В залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте открылась выставка «20 лет в цвет!», приуроченная к юбилею творческой детской студии «Арлекин».

В экспозиции будет представлено 135 графических и живописных работ, созданных учениками студии за последнее время, – первые, но отнюдь не робкие попытки освоения классических художественных приемов. Выставка объемна не только по количеству экспонатов, но и по широте тематики: здесь экскурсы в культуру и эстетику древних цивилизаций соседствуют с фантастическими и реалистическими зарисовками. Но, независимо от сюжета, в каждой работе проявляется оригинальность автора. Именно этот непосредственный детский взгляд позволяет нам, взрослым, по-новому взглянуть на привычные вещи.



Студийцы «Арлекина» познают не только основы живописи (в том числе и по классической программе) и тонкости создания мультфильмов, но и учатся логике, общению. Уже более шести лет студия наряду с задачами творческого развития ставит и задачи развития психологического, социального.



На открытии выставки будет презентован новый социальный проект «Миру мир». Это лимитированная коллекция футболок с принтами, созданными учениками студии. Приглянувшуюся футболку, украшенную оригинальным симпатичным рисунком, можно будет приобрести за символическую цену прямо на мероприятии, а все собранные средства организаторы обещают направить на благотворительность.



В рамках выставки 15 апреля в 11.00 состоится мастер-класс преподавателей студии. Количество мест ограниченно, поэтому требуется предварительная запись по телефону: +7 (924) 13-14-300 (Екатерина Александровна).

Автор: Отдел новостей «В»