Высокие технологии очередям не помеха Не хотите пользоваться высокими технологиями? Ну так вас заставят. Во всяком случае, попытаются… Правда, кондово и абсолютно неэффективно.

А началось все с того, что в территориальных поликлиниках ввели предварительную запись. Вернее, ввели-то ее давно, но вот детские поликлиники, стоматологию эти новшества до сих пор обходили.



– Можно попытаться записаться через портал «Госуслуги». Или по телефону. Но с последним вряд ли у вас получится, – предупредила добрая женщина в конце очереди, закручивающейся многочисленными кольцами в небольшом предбанничке одной из городских детских поликлиник. – Там всегда занято.



– А вы тогда зачем здесь время тратите? – удивилась я.



– А я на портале не зарегистрирована. Нужно идти за подтверждением в МФЦ. А у меня все как-то на это времени нет.



И знаете, что я вам хочу сказать? Зарегистрированы вы в «Госуслугах» или не зарегистрированы – в деле записи к врачу вам это не поможет.



На сайте я банально не нашла своего врача со своего участка. И вообще, перечень педиатров нашей поликлиники оказался на удивление скуден – в списке значился лишь один специалист. Да и к нему на прием записаться не удалось: сайт лишь предлагал зайти позднее или выбрать для записи иное подразделение!



Не сложилось у меня и с телефоном, так что пришлось вновь возвращаться в очередь.



Смотрите, что получается: я отстояла полуторачасовую очередь для того, чтобы просто записаться на прием. В день посещения я еще раз отстояла такую же очередь, на этот раз для того, чтобы получить на руки карту и статталон. Потом мы еще с часик посидели перед кабинетом врача. Ну и как вам автоматизация и внедрение высоких технологий? Лично мне не понравилось. Но знаете, что самое печальное? Все те дни, пока мы ждали приема у врача, я ребенка лечила по наитию…



Другое ноу-хау: владивостокские поликлиники (во всяком случае детские) установили у себя электронные стойки. Вероятно, чтобы обычную очередь заменить на электронную. Вот только загвоздка в том, что электронная очередь хороша, если кроме непосредственно стойки работают одновременно несколько окон. А когда вся очередь – и электронная, и обычная – устремляется все к той же регистратуре, то это уже не технологии, это издевательство и над пациентами, и над персоналом…



А впереди у нас поход в детскую городскую стоматологию, и я уже предчувствую проблемы, поскольку нашего врача в перечне стоматологов поликлиники я опять же на сайте не нашла.

Автор: Анжелина ШИЛАН