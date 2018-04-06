Регионы раскрыли «дорожные карты» демографического развития Индийские работники могут заменить северокорейских рабочих в строительной сфере Приморья, считает руководитель НКО «Центр содействия иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный (экс-руководитель УФМС Приморья).

– В Приморье произошел перекос в привлечении трудовых мигрантов, в частности, в сторону Северной Кореи. По данным администрации региона, около 9 тысяч северокорейцев работали в сфере строительства в Приморье. Вслед за администрацией края Центр содействия миграции пошел в поиске альтернатив рабочей силы, – заявил Звычайный в ходе конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».



По его словам, во время встреч НКО с представителями генконсульства Индии во Владивостоке его представители не раз заявляли, что специализированные государственные индийские предприятия готовы предоставить Приморью свои трудовые ресурсы при условии большой потребности в таковых.



– Причем называется цифра в 4 тысяч рабочих единовременно. У них есть якобы все необходимые технологии и опыт работы в суровых условиях Якутии. Такой опыт имеется, но, к сожалению, он не так распространен по России, – отметил Владислав Звычайный.



Однако он отметил, что для этого необходимо наладить прямое авиасообщение между Индией и Приморьем.



– Масштабное привлечение индийских специалистов на предприятия Дальнего Востока, как и существенное увеличение туристического потока между странами, не только возможно, но и крайне необходимо. Однако без решения вопроса об установлении прямого авиасообщения эту задачу мы вряд ли сможем решить, – заключил эксперт.

Справка «В»

Четвертая Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» завершила свою работу в Южно-Сахалинске. Эксперты обсудили вопросы развития демографической политики, регионы Дальнего Востока представили «дорожные карты» демографического развития.



Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил журналистам в Нью-Йорке, что Россия начала отправлять на родину северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с последней резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, наиболее серьезно от этого пострадает Дальний Восток.



Он уточнил, что всего в России трудится около 37 тысяч рабочих из КНДР. Пребывают они коллективно, а не индивидуально. Работают в строительстве, лесной отрасли, сельском хозяйстве, на рыбных заводах. Средняя зарплата у них - около $500 в месяц.



В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморья агентству «Интерфакс» сообщили, что северокорейские граждане, которые трудятся в Приморье в настоящее время, смогут находиться на территории края до момента истечения разрешения на работу, никто их насильно не высылает на родину.

Автор: Отдел новостей «В»