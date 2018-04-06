Школьников учат противостоять агрессии Во Владивостоке стартовала городская акция служб школьной медиации «Владивосток – город мира и добра».

Она продлится весь апрель и привлечет внимание общественности к вопросу обучения бесконфликтному общению. Именно этим и занимаются службы школьной медиации, отметили в пресс-службе мэрии.



Обучающая программа рассчитана на пятиклассников и проходит в форме игры, но задачи у нее серьезные: познакомить школьников с понятием «конфликт» и сформировать представление об альтернативном способе его разрешения. Детей обучают коммуникативным навыкам, процессу самопознания и самореализации, а также помогают сформировать у них толерантное отношение друг к другу, доброжелательность и заботу.



Проводят занятия для пятиклассников более старшие по возрасту дети – волонтеры служб школьной медиации. Это ученики 7–8-х классов. Предварительно они сами прошли обучение. С ними занимались психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Владивостока. Также в акции активно участвуют студенты-конфликтологи Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, волонтеры Молодежного ресурсного центра и объединения старшеклассников «Стрижи» городского Дворца детского творчества.



Напомним: службы школьной медиации созданы во всех школах Владивостока в 2016 году и призваны регулировать конфликты среди учащихся. Медиаторами могут быть и сами педагоги, и родители учащихся, и привлекаемые специалисты, например юристы или психологи.

Справка «В»

Медиация – это технология урегулирования конфликта, в котором нейтральная третья сторона – медиатор – помогает разрешить конфликт, способствуя выработке добровольного соглашения между конфликтующими.

Автор: Отдел новостей «В»