Разъяснить так, чтобы не дожидались комиссии Вопросы задолженности предприятий по заработной плате, страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование обсудили в администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии прошло заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города. На совещание были приглашены руководители 45 предприятий краевого центра, имеющих соответствующие задолженности.



До начала заседания комиссии девять предприятий погасили задолженность на сумму 12,599 млн рублей, представитель одного предприятия предоставил пояснения по вопросу наличия задолженности.



Кроме того, присутствующие обсудили меры по легализации серой заработной платы. Определенные схемы взаимоотношений работодателя с работниками позволяют организациям уйти от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (в том числе на обязательное пенсионное страхование) и налога на доходы физических лиц. Однако, уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей, а также возможность получить банковский кредит.



В результате заседания комиссией принято решение рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению имеющихся задолженностей.



Отметим, в рамках работы межведомственной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации с выплатой заработной платы работникам организаций городского округа. На 1 марта этого года задолженность по заработной плате перед работниками имели шесть предприятий Владивостока. Сумма задолженности составила 440, 856 млн рублей.



За январь и февраль текущего года при главе Владивостока и административно-территориальных управлений по районам города проведено 34 заседания межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 371 предприятие, из них 183 – по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации. Повысили уровень оплаты труда 53 предприятия из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование составила 21 млн рублей.



Основная задача комиссии – проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы, по снижению недоимки по налогам и платежам в социальные фонды, снижению задолженности по зарплате, повышению ее уровня, борьбе с серой зарплатой.



На заседании комиссии рассматриваются ситуации, связанные с выплатой организациями заработной платы ниже установленного минимального размера отплаты труда (МРОТ). С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России установлен в размере 9489 рублей. Это означает, что работодатель не может выплачивать работнику за полностью отработанное в месяц рабочее время заработную плату меньше установленного МРОТ.

Автор: Отдел новостей «В»