Перевозчики-нарушители расплачиваются за грязные автобусы и разговоры по телефону С начала года автотранспортным предприятиям Владивостока выписано 74 штрафа на общую сумму 475 тысяч рублей за различные нарушения. Только в марте сумма штрафов составила 269 тысяч, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в управлении транспорта администрации города, предприятия оштрафованы за несоблюдение обязательств. В договорах, которые подписаны между мэрией и каждыми из перевозчиков, четко обозначено, как должны работать автобусы на регулярных городских маршрутах.



– Штрафы выписаны в отношении компаний, чьи автобусы работают на маршрутах 7Т, 17, 23, 24, 49, 54, 59, 60, 74, 77, 81 и 82, – пояснил Андрей Мурзаков, начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта. – Среди нарушений – стоянка на остановке более двух минут, разговор водителя по телефону во время движения, неудовлетворительное санитарное состояние автобуса, нерабочее состояние системы ГЛОНАСС. Суммы штрафов составили от 5 до 8 тысяч рублей. В одних случаях штраф оплачивает руководитель компании, в других – сам водитель.



Как уже писал «В», масштабная проверка работы общественного транспорта во Владивостоке проходит по поручению главы города.



Оставить свой отзыв о работе автобусов, трамваев, троллейбусов и паромов во Владивостоке может каждый. Звонки принимают в круглосуточном режиме в управлении транспорта по телефонам: 261-43-34, 261-43-01.

Автор: Отдел новостей «В»