Подрядчиков призвали уважать пешеходов и автомобилистов Подрядным организациям, выигравшим аукционы на ремонт магистралей Владивостока по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», поставлена задача максимально быстро приступить к ремонту городских улиц, выполнять работы качественно, не затягивать сроки выполнения и соблюдать культуру производства работ.

Об этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, заявил глава города Виталий Веркеенко на совещании с подрядчиками в администрации Владивостока.



– В этом году работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» начнутся раньше: конкурсные процедуры завершены, подрядчики определены еще до начала апреля. Руководителям подрядных организаций поставлена задача оперативно подготовить графики и схемы производства работ, закупить строительные материалы и приступать к работам на объектах, – отметил заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.



В 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке отремонтируют более 12 километров дорог. Подрядная организация ООО «Строй Сити» выполнит работы на улицах Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, Спортивной. ООО СК «Автобан-ДВ» отремонтирует улицы Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую (поселок Трудовое). На улицах Бестужева и Карьерной работы проведет ООО «СКАБ», а на Светланской и Прапорщика Комарова – ООО «Федералстрой».



Глава Владивостока на встрече с подрядчиками подчеркнул, что необходимо качественно выполнять работы и соблюдать культуру и технологию производства работ.



– Жители города не должны испытывать серьезных неудобств в ходе ремонта. Работы проводите этапами. Не надо демонтировать сразу весь асфальт и бордюры, если вы понимаете, что в таком виде улица будет стоять месяц и более. Относитесь с уважением к автомобилистам и пешеходам, – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»