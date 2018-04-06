Жители края интересуются, как получить помощь и чем сами могут помочь Более 350 телефонных звонков от приморцев приняли в первом квартале специалисты Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН). Чаще всего за консультацией на «Социальный телефон» обращаются пенсионеры, сообщили в пресс-службе края.

Специалисты центра готовы дать полную информацию о социальных услугах, которые предоставляет учреждение. Если вопросы касаются мер социальной поддержки или работы другой сферы, например здравоохранения, то абоненту подскажут все необходимые номера телефонов и адреса административных учреждений.



Директор ПЦСОН Надежда Малякова рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются приморцы. Так, жители отдаленных сел уточняют график работы социальных мобильных бригад. Многих интересует вопрос, как получить помощь социального работника или сиделки, как самостоятельно научиться ухаживать за больным родственником.

– В таких случаях предлагаем посетить занятия в «Школе реабилитации». Сейчас такие бесплатные курсы проходят во всех наших филиалах, – подчеркивает она.



По-прежнему пенсионеры активно интересуются компьютерными курсами и организацией досуга для пожилых людей. Часто звонят люди, желающие поддержать акцию «Социальный автобус», интересуются местами сбора вещей и продуктов для нуждающихся. Особенно активно приморцы предлагают помощь во время стихийных бедствий и зимой, в период сильных морозов.



Напомним: «Социальный телефон» на базе ПЦСОН появился шесть лет назад для удобства пожилых граждан, инвалидов, семей, которые чаще всего обращаются в социальные учреждения. В прошлом году операторы приняли почти 2 тысячи звонков.

Справка «В»

Получить социальные консультации можно по телефонам: 8 (423) 260-43-14, 8 (423) 260-49-27.

Автор: Отдел новостей «В»