Морская пехота – на новой технике Подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота получили на вооружение и сейчас осваивают бронетранспортеры нового поколения БТР-82А, сообщили корреспонденту «В» информированные источники.

В настоящий момент обкатку проходят около 20 современных бронетранспортеров. В ближайшее время их количество увеличится вдвое. То есть соединение во Владивостоке будет иметь в своем распоряжении полноценный батальонный комплект.



Вождение и пристрелка оружия по мишенным позициям различной сложности велись на полигоне ТОФ Бамбурово. Кроме того, экипажи впервые приняли участие в учении по погрузке-выгрузке боевой техники с больших десантных кораблей на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка, а затем совершили марш-бросок в полевой лагерь. На полигоне отрабатывается вождение в экстремальных условиях и ведение огня в разных тактических ситуациях.



Подобные поставки новых БТР ведутся и в 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую дважды Краснознаменную бригаду морской пехоты ТОФ. Одновременно это соединение тихоокеанцев получает и новые танки Т-80БВ (точно такими же вооружена 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова на западных рубежах Москвы). Пока это ротный комплект, но в итоге ими оснастят танковый батальон.

Автор: Николай КУТЕНКИХ