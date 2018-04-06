Кнопка SOS вновь тревожит автобизнес Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на транспортные средства, ввозимые на территорию страны, сообщили в пресс-службе края.

Напомним, что поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующие с 1 января 2017 года, требуют устанавливать «тревожную» кнопку на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа.



В Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Чтобы они попадали под действие технического регламента и были выпущены в обращение таможней, действовал временный порядок установки на них системы экстренного реагирования при авариях.



С 1 июля 2018 года, когда временный порядок прекратит свое действие, постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании кнопкой SOS подержанных иномарок не прописаны законодательно.



«В связи с предполагаемой отменой временного порядка прошу оказать содействие в продлении срока его действия до принятия подзаконных актов, регулирующих порядок применения требований технического регламента в отношении подержанных иностранных автомобилей», – говорится в обращении правительству главы региона.



Напомним: в прошлом году во Владивостоке прошел ряд акций протеста, на которых автолюбители высказывались против обязательного оснащения автомобилей системой вызова экстренных служб. Участники считали, что «тревожная» система еще «сырая» и не готова к повсеместному введению.

Автор: Отдел новостей «В»