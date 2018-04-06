Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались российские «зеленые» «Гринпис России» отправил обращения в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу экологической организации.

«Проблема загрязнения угольной пылью в Находке, с которой глава государства поручил разобраться еще в июне 2017 года, не решена до сих пор», – подчеркивается в сообщении.

Экологи отмечают, что они сделали такое заключение, основываясь на видеозаписях масштабных загрязнений акватории одной из бухт поселка Врангель, сделанных местными жителями в конце марта.



«Это не единичный случай загрязнения, а системная проблема портов Приморья, где уголь переваливают открытым способом. При этом происходит выброс огромного количества угольной пыли, которая разносится на многие километры вокруг и наносит ущерб людям и природе», – говорится в сообщении.



Жители приморского поселка Врангель в соцсетях сообщают о масштабном загрязнении акватории одной из местных бухт угольной пылью. Владивостокскская межрайонная природоохранная прокуратура и Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора проводят проверку этих сообщений.



Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше десяти стивидорных компаний, больше половины из них – непосредственно в городской черте.



Напомним, что проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась во время прямой линии с главой государства. Этому предшествовал целый ряд массовых протестов горожан. Люди требовали запретить перевалку угля в портах, которые непосредственно примыкают к жилым массивам.

Автор: Отдел новостей «В»