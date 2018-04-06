Хотите факел пронести? Приморцев приглашают принять участие в конкурсе и стать факелоносцем эстафеты огня зимней Универсиады – 2019.

Как сообщила пресс-служба края, XXIX Всемирные студенческо-молодежные соревнования – зимняя Универсиада – пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Это будет первая зимняя Универсиада в нашей стране. Проведение эстафеты огня – одна из давних традиций крупных международных соревнований. Этот глобальный проект предназначен для популяризации зимней Универсиады – 2019 среди мирового сообщества, населения России.



Эстафета огня зимней Универсиады – 2019 стартует 20 сентября 2018 года, в Международный день студенческого спорта. Ее маршрут пройдет по улицам и площадям 30 мегаполисов страны. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, экономические, спортивные и культурные центры. В их числе Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Томск, Красноярск и другие.



Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, в научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной. При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу Универсиады предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел.



Подать заявку можно на сайте Универсиады https://krsk2019.ru/ до 2 мая. Телефон горячей линии в Красноярске 8 (391) 205-2019.

Автор: Отдел новостей «В»