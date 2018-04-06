Край защищается от лесного огня В Кавалеровском районе объявлен, как сообщила пресс-служба края, особый противопожарный режим.

Для стабилизации лесопожарной обстановки было проведено наращивание сил и средств для тушения палов на территории Кавалеровского района. Сегодня для борьбы с огнем в этой части края задействованы 137 человек, в их числе сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества, а также силы арендаторов лесных участков. В районе задействовано 26 единиц техники.



Ранее особый противопожарный режим был введен на территории Уссурийского городского округа. За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в Лесозаводском городском округе, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах. Действующими остаются 11 лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.

Автор: Отдел новостей «В»