Во Владивостоке раздадут две тысячи пасхальных яиц В воскресенье, 8 апреля, в приморской столице состоятся мероприятия, посвященные празднику Светлой Пасхи. Начнутся торжества с крестного хода, колонна которого пройдет от Покровского парка до центральной площади города.

Начало православного шествия в 12 часов, уточнили в пресс-службе мэрии. А в 13 часов на набережной Спортивной гавани (площадка амфитеатра) стартует большая праздничная программа. Администрация Владивостока совместно с представителями Русской православной церкви приготовили для жителей и гостей города концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители города.



На сцену выйдут хор «Ярмарка» и фолк-группа «Летавица», юные артисты Мирослава Архипова, Александра Жарикова и братья Дмитрий и Сергей Коценко, вокальное трио Brilliants и солистка Анна Бохан, танцевальные коллективы «Витаминки» и Resistance, вокальный дуэт «Гала Гайз», солистка Алена Вазерова и ансамбль «Купола».



В это же время на набережной Спортивной гавани, недалеко от концертной площадки, будут работать десять тематических локальных площадок с привлечением аниматоров в театрализованных костюмах. Все желающие смогут сфотографироваться рядом с двухметровыми инсталляциями, изготовленными в виде пасхального яйца и пасхального кулича. Кроме того, в программе праздника – освящение и раздача двух тысяч пасхальных яиц.



Завершатся народные гулянья на набережной Спортивной гавани в 16 часов. Администрация Владивостока приглашает на пасхальные мероприятия всех желающих. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»