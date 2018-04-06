Льдина доставит в открытое море Жителям Приморья разослали смс-предупреждения от МЧС: в Амурском и Уссурийском заливах в ближайшие дни ожидается активный взлом припая, вынос льда в открытое море. Поэтому выход на лед категорически запрещен.

Впрочем, подобные рассылки никак не действуют на фанатов подледной рыбалки, которые пытаются ухватить последние деньки и посидеть с удочкой на льду.



Так, на днях в Амурском заливе в районе населенного пункта Береговое от ледового поля откололась льдина, на которой находились более 30 рыбаков. Выручать рыболовов, как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Приморскому краю, отправились два катера на воздушной подушке.



Но профессиональных спасателей опередили жители поселка Береговое – они на лодках подошли к льдине и сняли с нее горе-рыбаков. В результате происшествия никто не пострадал.



Сотрудники МЧС еще раз предупреждают: выход на апрельский хрупкий лед категорически запрещен.

Автор: Отдел новостей «В»