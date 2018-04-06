В приморской столице появится сквер Будды мира В перекрестный год России в Японии и Японии в России общественная группа приморской столицы реализует российско-японский проект «Диалог культур». Он предусматривает открытие сквера Будды мира, презентацию литературного издания на русском и японском языках «Диалог культур» и нового туристического маршрута.

Об этом рассказали организаторы в ходе презентации проекта в Японском центре во Владивостоке. В мероприятии принял участие глава города Виталий Веркеенко.



Планируется, что заявленные мероприятия пройдут в сентябре этого года в дни работы Восточного экономического форума. Но готовиться к ним участники «Диалога культур» начали уже сегодня.



Напомним, что гранитную статую Будды еще 25 лет назад подарил нашему городу Тадакими Мацунага, руководитель общества Россия-Япония из префектуры Тоттори. Монумент был приобретен на пожертвования японского народа. По замыслу дарителя, статуя – хранитель душ всех воинов, сражавшихся и павших в войнах на Тихом океане, а также символ мира и сотрудничества народов АТР. Монумент установили на сопке Орлиное Гнездо, потом перенесли к офису Фонда мира по адресу: Океанский проспект, 90. Но везде статуя подвергалась нападению вандалов. Будде даже отрывали голову и пальцы. В 2010 году перед саммитом АТЭС горожане отреставрировали подарок японцев и памятник поместили возле корпуса Восточного института, в районе Покровского парка, где он находится в безопасности.



Теперь там решено разбить сквер, который обустроят в стиле ландшафтного искусства Страны восходящего солнца. Здесь планируется высадить декоративные деревья и кустарники.



– Мы надеемся, что в нашем городе появится место, где можно будет любоваться цветущей сакурой, – поделилась Ольга Мальцева, известная владивостокская журналистка, возглавляющая инициативную группу по спасению Будды.



Инициативу российско-японского проекта по открытию сквера Будды мира поддержал Виталий Веркеенко.



– С момента своего основания Владивосток всегда был многонациональным и многоконфессиональным городом, в котором мирно жили и трудились представители самых разных народов и религий. Россию и Японию издавна связывают теплые дружественные связи, мы сотрудничаем в разных областях, и такие мероприятия предоставляют нам отличную возможность укрепить наши отношения, – отметил Виталий Веркеенко. – Через культуру, особенно духовную культуру, мы еще больше узнаем друг друга, станем намного ближе. Я поддерживаю этот проект. Хорошо, когда общественная организация свою энергию направляет на конкретное дело и на благо города. Уверен, что совместная работа администрации города и края, общественных организаций и неравнодушных горожан сделает наш город еще более открытым и привлекательным как для жителей России, так и для иностранных граждан.



Глава Владивостока пообещал поддержать проект не только словами, но и делами. В ближайшее время сотрудники администрации города проведут здесь субботник.

Автор: Отдел новостей «В»