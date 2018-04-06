Мечтаю о собственном ресторане. Но начну с ателье На весенних каникулах подростки Владивостока прошли обучение в «Бизнес-лаборатории» – старшеклассникам и студентам учреждений профессионального образования рассказали об основах ведения бизнеса.

Занятия проводились в виде тренингов, также с ребятами встретились успешные предприниматели, которые делились личным опытом по открытию своего дела, формированию команды профессионалов и, вообще, как выжить в конкурентной борьбе.



Итогом обучения в «Биз-нес-лаборатории» стала публичная защита подростками своего делового проекта.



Организаторами образовательных лекций выступили муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» и Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза.



– Проект «Бизнес-лабо-ратория» проходит в четвертый раз, но уже второй год мы проводим его в новом формате, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Первое время лаборатория проходила в течение двух месяцев, а дети приходили раз в неделю на занятия. Но мы пришли к выводу, что интенсив-курс будет более эффективным, его и проводим в каникулярное время, когда ребята свободны от учебы. В прошлом году обучение в «Бизнес-лаборатории» прошли 20 человек, а сегодня участниками проекта стали уже 38 подростков. Количество ребят, решивших защитить свои проекты, тоже увеличилось, в прошлом году было 12, а в этом – 25. Для нас это стало неожиданностью, но приятной. Значит, студенты и школьники не зря провели время на наших занятиях, мы достигли своей цели в подаче знаний, которые необходимы на начальном этапе развития предпринимательской деятельности. Уроки в лаборатории помогают подросткам с профессиональным самоопределением: ребята приходят, чтобы понять, насколько им интересен бизнес, потянут ли они нелегкий предпринимательский труд. Для этого с ними занимались бизнес-тренеры, преподаватели по маркетингу. Рассказали подросткам и о правовых основах предпринимательства. Также ребята прошли психологические и профориентационные тестирования.

Подростки, считавшие, что проще всего открыть предприятие общепита в рамках «Бизнес-лаборатории», поняли: это далеко не так просто, как кажется.



Итоговые проекты участников «Бизнес-лаборатории» оценивало компетентное жюри, состоящее в основном из предпринимателей. Бизнес-проекты могли быть любыми, но все-таки предпочтение судьи отдавали реалистичным идеям, которые можно воплотить в жизнь, с учетом современной рыночной ситуации.



Среди проектов, придуманных слушателями лаборатории, были идеи тату-салона, сообщества копирайтеров, кафе-помощника для родителей, магазина недорогой лечебной косметики для подростков с проблемной кожей, ветеринарной клиники. Иван Ерыгин, идея которого победила в «Бизнес-лаборатории» в прошлом году, представил на суд жюри проект, который они с другом уже начали воплощать в жизнь.



– В «Бизнес-лаборатории» в прошлом году я почерпнул для себя много интересного, узнал, как можно открыть свое дело, – поделился с корреспондентом «В» Иван Ерыгин. – Тогда решил, что открою свое дело – не хочу быть наемным рабочим. Постепенно иду к цели – учусь на повара-кондитера, есть мечта когда-нибудь открыть собственный ресторан. В прошлом году я защищал проект именно ресторанного бизнеса. Но это будет в будущем, а сейчас мы с друзьями пытаемся осуществить более реальный проект по пошиву одежды. Мне также нравится кроить и шить, поэтому решил начать предпринимательскую деятельность именно с этого. Мы уже купили швейные машины, ткани, фурнитуру, в данный момент идет разработка летней и осенней коллекций. Летом уже планируем продавать нашу продукцию, договорились с магазинами, которые будут их реализовывать. Главный упор мы делаем на качество. Например, принты на футболках и толстовках, какими бы хорошими они ни были, постепенно смываются, поэтому решили вышивать рисунки. Наши потребители – молодежь до 30 лет, мы ориентируемся на людей, увлекающихся фильмами, комиксами, аниме, современной музыкой.



Подростки, занявшие по итогам защиты второе и третье места, получили сертификаты на бесплатные бизнес-консультации в лиге предпринимателей Владивостока. Ими стали Юлия Принцева (с идеей открытия стеклодувной мастерской) и Алиса Климова, представившая проект изготовления сувениров из глины. Главный приз – путевку в детский центр «Океан» на одну из профильных смен – жюри присудило десятикласснице Алине Ивановой, разработавшей проект лингвистического детского сада.



– Я обучалась в «Бизнес-лаборатории» и в прошлом году, тогда и придумала идею лингвистического детского сада, представила проект, – рассказала «В» Алина Иванова. – Но в нем оказалось много недоработок, и меня раскритиковало жюри. Однако критика нас не убивает, а поднимает вверх, поэтому все заново переделала. Считаю, что моя идея может выстрелить. В «Бизнес-лаборатории» мне было интересно абсолютно все. Тренеры, предприниматели дают практические знания, у них есть опыт работы, и они щедро делятся им с нами. После школы планирую изучать языки, возможно, мне удастся воплотить в жизнь идею лингвистического детского сада, так как очень люблю детей.



Отметим, занятия в «Бизнес-лаборатории» проводятся бесплатно. Как сообщили в МКУ «Молодежный ресурсный центр», участником проекта может стать любой желающий ученик 9–11-х классов, а также студенты учреждений профессионального образования.

Автор: Карина ПОЗДНЯК