Яркие краски с личным подтекстом В галерее современного искусства представили творчество начинающих художников

«Морская пена», «Берег», «Заброшенный порт», «Парусники», «Шторм», «Гребешки» – морские пейзажи, то яркие под солнцем, то мрачноватые в ненастную погоду, встречают зрителя в галерее «Арка». А рядом с ними – «Трущобы Шанхая», «Усть-Баргузин», «Почта Владивостока», «Знатный улов» – графические и живописные работы на сухопутные, так сказать, темы. Всего более ста работ (кстати, не так часто зал «Арки» заполняется столь большим количеством творческих работ) представлены на выставке «Пленэр-2017».

Ежегодно художественный факультет института искусств организует для студентов творческие поездки, которые принято называть красивым словом «пленэр». Там, под открытым небом, молодые художники учатся творить на природе, стремясь овладеть мастерством живо и полно передавать особенности естественного освещения и световоздушную среду. Учатся самостоятельно выбирать объекты изображения, оценивать их художественную и эстетическую значимость, выделять наиболее интересные мотивы и сюжеты окружающего мира. Наблюдая за игрой теней, света, переходов, изменений цвета, различных нюансов, молодые художники нащупывают секреты композиции, подходящего колорита, передачи личного восприятия действительности.



В этом году студенты работали в Крыму, Бурятии, в Приморье на базе «Сидими» и в яхт-клубе МГУ имени Невельского.



– На выставке представлено более ста работ, но, разумеется, изначально, сразу после пленэра студенты сдали нам их намного больше, – говорит Наталья Попович, декан художественного факультета института искусств. – Мы делали несколько отборов, а поскольку на этой выставке впервые показываем одновременно и графику, и живопись (раньше проводили две выставки), то, разумеется, попасть на финальную экспозицию в «Арке» могли только самые лучшие. Замечу, что показать свои работы в этой галерее для студента очень почетно. По итогам выставки будут названы победители в номинациях «графика» и «рисунок», и каждый из них получит премии – в размере от трех до одной стипендии. Но повторюсь, что выставиться в «Арке» – уже награда сама по себе.



Конечно, перед нами – студенческие работы, итоги пленэра, который всегда имеет свою разработанную программу: ребята пишут производственные пейзажи или многоплановые пейзажи; учатся создавать «этюды на состояние» – то есть студенты встали рано утром, вышли на природу, а там восход солнца или туман, и нужно успеть схватить это состояние, запечатлеть его.

Художник учится только на практике, заочного обучения на этой специальности нет. На пленэре студент приобретает ту практику, которая сочетается с теоретическими знаниями. И от курса к курсу растет мастерство, набивается рука… И тогда становится – особенно в этюдах старшекурсников – видно, что это уже не просто работа по заданию, а творческое высказывание. Вот серия графических листов «Почта Владивостока». Их автор Светлана Фирюлина получила первое место в номинации «графика» – не только за мастерство (как она владеет тоном, компонует, чувствует контраст), но и за творческое высказывание, за то, что привнесла в свои работы нечто личное. Также победителями стали Александра Эпштейн, Дмитрий Лучинин и другие. Наши студенты уже привыкли к тому, что после каждого пленэра преподаватели отбирают лучшие работы и представляют их горожанам. И стараются. На мой взгляд, такие выставки и такая мотивация – это своего рода вход в профессию для молодого художника.



Работы, представленные на выставке в «Арке», возможно, для профессионалов, уже состоявшихся маститых художников, слегка наивны, немного просты. Но для обычных зрителей, не столь детально разбирающихся в предмете, это просто радость для взора, яркие краски и красивые пейзажи, родные и знакомые места, посмотреть на которые всегда приятно…



– Мне на выставке интересны два направления, – говорит Юлия Климко, искусствовед, куратор выставки. – Первое (с учетом того, что я курировала выставки студенческих пленэров на протяжении нескольких лет) – это то, как развиваются молодые художники, студенты. Сразу видно, как формируются молодые имена, от которых ты в перспективе ждешь интересных работ, проектов, каких-то прорывов в творчестве.



Второе направление, на которое я обращаю внимание, – сохранение традиций. В последние годы мы все более уверенно говорим про приморскую школу живописи, про преемственность. И на выставке заметно, если присмотреться к технике мазка, к световым решениям работ, что студенты овладели ремеслом – в хорошем смысле этого слова – и уверенно развиваются, с уважением относясь к традиции.



Совершенно ясно: это талантливые ребята, с перспективой. Другое дело, что с этой же выставкой всегда связаны некие чувства ожидания: кем станут авторы работ, когда выйдут за пределы института? Мы не раз, увы, сталкивались с тем, что ребята, подававшие на студенческих выставках большие надежды, по окончании вуза так и не стали новым явлением в художественной жизни города и края. Будем надеяться, что нынешние выпускники не разочаруют.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ