В погоне за высшей лигой Ровно через месяц единственная в Приморье профессиональная футбольная команда отметит свое 60-летие. В честь юбилея во Владивостоке пройдут многочисленные спортивные и культурные мероприятия.

По удачному совпадению именно в эти дни, как уже писал «В», в наш город доставят на обозрение официальный кубок предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Трофей главного футбольного турнира четырехлетия будет выставлен для свободного доступа на центральной площади Владивостока. Его к нам привезут 1 мая из Японии, а далее кубок покажут во всех крупных городах России, команды-представители которых играют в чемпионатах первой и высшей лиги. Золотой трофей завершит свой показательный тур в Москве 14 июня – к моменту открытия мундиаля.



А пока ведутся подготовительные работы к празднованию юбилея, редакция «В» продолжает знакомить своих читателей с историей «Луча». В предыдущей публикации мы остановили свой рассказ в шаге от попадания «желто-синих» в высшую лигу. Такого успеха на фоне распада СССР наша команда добилась благодаря работе талантливых тренеров Льва Бурчалкина и Виталия Коберского.



В 1993 году «тигры» одержали победы над «Уралмашем» (Екатеринбург), «Асмаралом», ЦСКА, «Торпедо» (все Москва), «Россельмашем» (Ростов-на-Дону), «Спартаком» (Владикавказ) и «Локомотивом» (Нижний Новгород). Но это позволило занять только 15-е место, «Луч» покинул высшую лигу.



В следующем сезоне «Луч» обосновался на 12-й позиции в первой лиге. Интересный факт: мы финишировали на строчку выше петербургского «Зенита». Именно из Питера во Владивосток в 1995 году вернулся Лев Бурчалкин вместе с группой молодых талантливых футболистов. Итогом стало шестое место.



Зато два последующих сезона были провалены, в клубе началась чехарда с главными тренерами. «Луч» отправился во второй дивизион. И даже там команда звезд с неба не хватала. В этот период бомбардирами становились воспитанники приморского футбола Роман Мельник и Александр Гарин, забивавшие по восемь-девять мячей за сезон. В 2003 году клуб досрочно победил в своей восточной подзоне второго дивизиона и вернулся в первую лигу.

Автор: Николай КУТЕНКИХ