Девятый вал фламенко Наткнулся в марте на афишу – концерт инструментальной группы с непривычным для Владивостока названием Viento Para Сuatro. Оно меня заинтересовало, поэтому воскресным вечером отправился послушать выступление. Удивляться мне пришлось на каждом шагу, поэтому и решил поделиться своими впечатлениями с читателями «В».

Для начала – что играли. Слушателям предложили фламенко. Я хоть и не ярый фанат народной музыки Андалусии, но при случае всегда с удовольствием слушал южно-испанские мелодии местных песен и танцев. Только раньше приходилось это делать с помощью Ютуба, потому как и предположить не мог, что в нашем городе есть музыканты, специализирующиеся на исполнении фламенко.



Во-вторых – где. Концерт состоялся в зале Приморской государственной картинной галереи. Среди картин второй половины XIX и начала XX века музыка из этой же эпохи полностью завораживает и потом долго не отпускает. Особенно на фоне картины мариниста Ивана Айвазовского «Восход солнца на Черном море» – одном из вариантов «Девятого вала».



И наконец – кто. За красивым названием Viento Para Сuatro (это словосочетание можно перевести с испанского языка как «прогуляться по всему свету») – четыре музыканта из Владивостока.



Руководителем коллектива является преподаватель и композитор лауреат международных конкурсов Дмитрий Красников. Его виртуозную игру словами не описать – надо только слушать. Помощниками виртуоза являются Иван Иванов (бас-гитара), Никита Нормайкин (гитара) и Виктор Леонтьев (барабаны и аккордеон).



Название концерта под стать музыке «Кафе дэ чинитас». Это название старинного ресторана, расположенного в самом центре Мадрида. Именно там играют и слушают смесь мавританской, еврейской, цыганской и собственно испанской мелодии, которая и дала миру направление фламенко. Фламенко само по себе имеет свыше полусотни направлений, а владивостокские музыканты внесли в нее элементы джаза и рок-н-рола.



После концерта твердо решил: обязательно послушаю следующее выступление. Чтобы в очередной раз насладиться прекрасным исполнением Besame mucho, Tico-Tico, Viento Abajo, «Кембриджской сюиты», Paco de Lusia и других шедевров мировой музыки.

Автор: Николай КУТЕНКИХ