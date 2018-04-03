Льготному билету добавили времени Компания «Аэрофлот» увеличила период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.

Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на авиакомпанию, такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров. Так, по оценкам компании, первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления.



– Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж – 29 и 30 марта. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании «Аэрофлот», либо в call-центре авиакомпании «Аврора», либо у агентов, – сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Если же перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток – тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа.



Также кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.



Продажа льготных авиабилетов стартовала в Приморье 29 марта. Как уже писал «В», жители могут приобрести билеты из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам.



Стоимость льготных авиабилетов следующая: Владивосток – Москва – Владивосток (в одну сторону 7400 рублей); Владивосток – Новосибирск – Владивосток (в одну сторону 5900 рублей); Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Петропавловск-Камчатский (в одну сторону 6000 рублей); Хабаровск – Владивосток – Хабаровск (в одну сторону 1800 рублей); Якутск – Владивосток – Якутск (стоимость билета в одну сторону 6400 рублей).



Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря. Воспользоваться льготными авиаперелетами могут граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Автор: Отдел новостей «В»