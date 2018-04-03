Вклады медленно превратились в …заначку Доходность банковских вкладов в России стремительно падает. Но при этом растет сберегательная активность населения: чем меньше ставки, тем больше денег на депозитах граждан. Будут ли и в этом году россияне нести деньги в банки или придется искать альтернативы депозитам, разбирался эксперт «В».

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на начало 2018 года россияне хранили в банках почти 26 триллионов рублей. За 2017 год объем средств на депозитах увеличился почти на 1,8 триллиона рублей. А за декабрь 2017 года вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд рублей (в среднем на 32 млрд рублей в день), что превышает прошлогодние предновогодние поступления. По данным 2016 года, рост накоплений граждан на вкладах был в два раза меньше – 0,98 триллиона рублей.



При этом, согласно данным Банка России, уровень ставок по рублевым годовым вкладам в среднем по стране составил на 2016 год 8,4 процента, на 2017 год – 6,94 процента. В январе 2018 года – 6,66 процента.



По оценкам АСВ, небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится и в этом году. По той причине, что Банк России активно снижает ключевую ставку. Только в этом году ее «роняли» дважды, и с 7,75 процента на конец 2017 года этот показатель достиг на сегодня уже 7,25 процента.



Чем это грозит для граждан, пытающихся с помощью банковских депозитов защитить свой капитал, и есть ли альтернатива вкладам, «В» попросил объяснить председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина.



– Россияне привыкли судить о ситуации в стране исходя из курса доллара, евро, иены и юаня по отношению к рублю. Но в мире реальных финансов гораздо большее значение имеет ключевая ставка Центробанка. На сегодня это один из основных инструментов, который определяет денежно-кредитную политику государства. Ведь деньги – это всего лишь часть финансовой системы, а их стоимость меняется под воздействием изменений ключевой ставки. Падает ключевая ставка – снижаются и проценты по банковским вкладам и займам, в частности ипотечным кредитам. Последние рассматриваются как один из индикаторов экономического развития региона, так как количество выданных ипотечных кредитов напрямую влияет на строительную отрасль, увеличивая или уменьшая показатели ее работы.



Кроме того, ключевая ставка определяет, под какой процент Центральный банк кредитует коммерческие банки. При изменении ключевой ставки меняется расчет налогообложения, пеней и штрафов.



– Вслед за снижением ключевой ставки будут снижены и ставки банковских депозитов. Как вы полагаете, насколько банки сегодня заинтересованы наращивать объемы вкладов населения?



– Банковское правило состоит в следующем: чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по депозитам для физлиц. Иными словами, при снижающейся ставке коммерческому банку куда легче занять деньги у регулятора (Центробанка. – Прим. ред.), чем на рынке у вкладчиков. Соответственно, последние вынуждены мириться с более худшими условиями при размещении денег на вкладе.



Но у основной массы вкладчиков есть три веских аргумента, чтобы принести деньги в банк.



Первый: далеко не все россияне настолько подкованы в финансовых продуктах, что готовы инвестировать в фондовый рынок. То есть вместо вкладов приобретать ценные бумаги – акции компаний, облигации, паи инвестиционных фондов и др.



Второй аргумент: доходность вкладов по отношению к уровню официальной инфляции всегда будет оставаться положительной.



И третий: в стране хорошо зарекомендовала и успешно действует система государственного страхования вкладов физлиц (ГК АСВ), которая гарантирует возмещение вкладчику до 1,4 миллиона рублей. Однако если гражданин имеет вклады в разных банках, в каждом из них он может получить возмещение в пределах максимального размера. Это, пожалуй, является самой сильной мотивацией для граждан нести деньги в банки, включенные в систему АСВ, а не хранить их под подушкой.



Да, ставки по депозитам продолжат снижение, но для консервативных инвесторов это по-прежнему один из наименее рискованных инструментов. Когда ставка снижается, лучше открывать вклады на более длительный срок, чтобы зафиксировать доходность надолго. Вклады сейчас – это скорее средство сбережения, а не инвестиция. Чтобы воры, если вдруг они в дом заберутся, не унесли все «нажитое непосильным трудом». С учетом ставок по депозитам (есть большая вероятность, что они продолжат падение в этом году) это все же заначка для домохозяйства, которая хранится не под подушкой, и у нее есть какая-то доходность.



Ну а для тех, кто вдруг неожиданно получил наследство или продал какую-то недвижимость, могу дать совет: постарайтесь применить стратегию «распыления» средств по банкам, которые входят в систему страхования вкладов. И лучше не рисковать своими кровными – не вкладывайтесь в сомнительные финансовые предприятия и пирамиды.

Автор: Александр КАРАСЕВ