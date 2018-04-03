Среди предпринимателей столицы Приморья выберут лучших Во Владивостоке ведется прием заявок на участие в 10-м ежегодном конкурсе «Предприниматель года». Его организаторы – управление экономики и развития предпринимательства администрации города и муниципальное учреждение «Центр развития предпринимательства».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в этом году предпринимателям приморской столицы предложено 10 номинаций для участия:



– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере розничной торговли»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства (за исключением продуктов питания)»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере бытовых, социальных услуг и в области культуры, досуга и развлечений»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информации и связи»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, проектирования и архитектуры»;

– «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в области права, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита».



Прием документов продлится до 25 апреля по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, каб. 810. Дополнительная информация по телефону 260-68-03.



Торжественная церемония награждения победителей состоится в конце мая в актовом зале администрации города.

Автор: Отдел экономики «В»