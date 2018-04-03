Электричкам нарастят вагоны, а пассажирам предложат единый проездной Власти Владивостока обратились к руководству АО «Экспресс Приморья» с предложением увеличить количество пригородных поездов или их составность на летний период, сообщили в пресс-службе мэрии.

– В администрацию города поступают обращения от представителей садоводческих обществ по поводу недостатка подвижного состава на пригородных электропоездах, – отметил на совещании по вопросу развития транспортного комплекса города Виталий Веркеенко. – Предлагаю рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на маршрутах пригородных электропоездов в дачный сезон – с апреля по октябрь. Это позволит избежать давки и улучшить качество обслуживания пассажиров на социально значимых направлениях.



В частности, жители города просят увеличить с четырех до шести количество вагонов в электропоездах, следующих до станций Раздольное и Кипарисово в утренние и вечерние часы.



Генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин отметил, что в настоящее время по маршрутам курсирует 43 поезда, в летнее время количество увеличивается до 46, а в выходные дни до 50. Вопрос организации дополнительных вагонов будет рассмотрен в ближайшее время.



Участники встречи также обсудили запуск электричек на Эгершельд, развитие во Владивостоке проекта «Городская электричка», а также мультимодального сообщения, при котором пассажирам не придется приобретать два билета при пересадке, например, с автобуса на городскую электричку. Кроме того, специалисты обсудили перспективу создания единого транспортного билета с вводом льгот для отдельных категорий граждан.



– Мы заинтересованы в развитии электротранспорта. При переводе части пассажиропотока на электротранспорт сократится интенсивность движения личного автотранспорта по дорогам города, особенно в центральной его части, следовательно, уменьшатся транспортные заторы, – подчеркнул глава Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»