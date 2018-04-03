Земельные участки в пригороде: цены снижены Администрация Владивостока выставила на продажу три земельных участка в пригороде – на улице Охотской, 46 (район Угольной). Здесь можно установить объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, это могут быть небольшие магазины, киоски или павильоны. Земля в соответствии с документацией может быть использована для целей, не связанных с капитальным строительством.



Расположение участков удобно для использования: все они находятся на гостевом маршруте, рядом с федеральной трассой А-370. При этом район здесь давно освоен – в округе большое количество садоводческих товариществ, дач, коттеджей. Потенциальные покупатели могут предварительно осмотреть участки, чтобы оценить варианты их использования.



Как рассказали в муниципальном учреждении «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», участки выставляются на аукцион уже во второй раз, причем принято решение снизить цену каждого на 30 процентов. Таким образом, цена на участки установлена от 2,39 до 2,78 млн рублей, площадь каждого – около 500 кв. метров.

Аукцион назначен на 15 мая 2018 года. Заявки принимаются до 10 мая.



Вся информация о торгах размещена на сайтах: vlc.ru и torgi.gov.ru. и на странице МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости». Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Автор: Отдел новостей «В»