С 1 апреля 2018 года увеличатся государственные пенсии С 1 апреля 2018 года размеры государственных, в том числе и социальных, пенсий будут проиндексированы на 2,9 %.

Как пояснили в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю, увеличению подлежат пенсии детям-инвалидам, социальные пенсии инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства, детям, чьи родители неизвестны, государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших военнослужащих. А также государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.



В Приморье проживает 51 тысяча получателей государственных пенсий, из них 49 тысяч – получатели социальных пенсий.



Индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от того, работают они или нет.



Для того чтобы определить размер государственной (социальной) пенсии на 1 апреля 2018 года, необходимо предыдущий размер пенсии умножить на 1,029.



Граждан, получающих две пенсии (страховую и государственную), ожидает увеличение только государственной пенсии. Так, например, участнику Великой Отечественной войны, которому одновременно выплачивается две пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем размере, а государственная пенсия по инвалидности увеличится на 2,9 %.

Автор: Отдел новостей «В»