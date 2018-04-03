К тушению пожаров привлекают арендаторов лесных участков Шесть лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров ликвидированы в Приморье за прошедшие выходные: два пожара в Ольгинском районе, в Хасанском, Пограничном, Лазовском и Кавалеровском районах. Локализовано шесть пожаров в Пограничном, Ханкайском и Кавалеровском районах.

Как сообщили в пресс-службе края, 2 апреля, в понедельник, действующим оставался один пожар в Кавалеровском районе.



В департаменте лесного хозяйства отметили: на тушении пожаров работали 110 человек, в том числе сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества. Также к тушению привлекаются силы арендаторов лесных участков. Задействовано 22 единицы техники – пожарные машины, бульдозеры и другие

Автор: Отдел новостей «В»