Причину пожара выясняет полиция Жителям села Зеркального Кавалеровского района, пострадавшим от пожара, окажут материальную помощь, сообщает администрация Приморского края. Правоохранительные органы выясняют причины пожара. Версий две: возгорание в одном из строений либо приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов.

Как уже писал «В», 28 марта в селе Зеркальном сгорели два жилых многоквартирных дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Без крова остались три семьи.



Среди пострадавших от пожара – многодетная семья Комисаренко.



– Гореть начало в обед, был ураганный ветер, и огонь от палов перебросился на деревню, – рассказала Марина Комисаренко. – На въезде в село живет пожилая пара, их дом сгорел первый. Мы пытались тушить самостоятельно, но это оказалось бесполезно. Успели только взять документы и некоторые вещи, сгорело все имущество. Но, главное, все остались живы и никто не пострадал. Нам предлагали остаться в пункте временного размещения в Кавалерово, но нас приютили родственники. Очень помогли земляки и совсем незнакомые люди – привезли продукты, одежду, большое им спасибо за это. После пожара без крова остались три семьи: пожилая пара, мы и еще одна семья с тремя детьми. Еще одному односельчанину удалось отбить дом, но сгорела вся техника: несколько тракторов, навесное оборудование к ним, рефрижератор, микроавтобус, «уазик».



Между тем в администрации края заверили, что всем пострадавшим будет оказана посильная помощь. На заседании оперативного штаба в поселке Кавалерово сообщили: две семьи, потерявшие в пожаре имущество, будут размещены в муниципальных квартирах. Тем, кто решит построить новый дом самостоятельно, департамент лесного хозяйства окажет помощь в приобретении пиломатериалов.



Также принято решение, что в селе Зеркальном, где нет пожарной части, будет в пожароопасный период круглосуточно дежурить пожарная машина.



Кроме того, в связи с пожаром из-за неудовлетворительной работы глава Устиновского сельского поселения, в состав которого входит село Зеркальное, Владимир Павлов написал заявление на увольнение по собственному желанию.



Отметим, из-за малоснежной зимы в Приморье сложилась пожароопасная ситуация, очаги лесных пожаров в разных районах края начали возникать уже в феврале.

Автор: Карина ПОЗДНЯК