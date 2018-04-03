Неделя пройдет под девизом «Здоровье для всех» Во Владивостоке и Приморье пройдет региональный этап всероссийской акции «Будь здоров» с 3 по 8 апреля. В этом году девиз акции – «Здоровье для всех».

Как сообщила пресс-служба края, это будет большая просветительская кампания. Например, специалисты ответят на вопросы доступности и качества медицинской помощи. Волонтеры проведут тематические уроки по основам здорового образа жизни (ЗОЖ). Для школьников организуют выставки рисунков «Здоров я – здоровая Россия», конкурсы между командами по темам ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболеваний, состоятся также и многие другие мероприятия.



Отметим, что в субботу, 7 апреля (во Всемирный день здоровья), специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра приглашают жителей и гостей города на «Прогулку с врачом» по набережной Цесаревича. Традиционно оздоровительная прогулка, которая доступна всем, состоится с 10 до 11 часов. Врачи центра проведут мастер-классы по общеукрепляющей гимнастике, скандинавской ходьбе.

Автор: Отдел новостей «В »