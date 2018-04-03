Краю нужны врачи и учителя «День карьеры – 2018» прошел в кампусе ДВФУ. Здесь, как сообщила пресс-служба администрации края, собрались сотни студентов, чтобы познакомиться с предложениями крупнейших работодателей Дальнего Востока.

На ярмарке свои стенды представили более 50 работодателей. Среди них – Владивостокский морской торговый порт, Арбитражный суд Приморского края, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Центр судоремонта «Дальзавод», компании «Транснефть – Дальний Восток», «Владхлеб», «Coca-Cola HBC Россия», Сбербанк, дилерские центры «Тойота» и «Лексус», развлекательный комплекс Tigre De Cristal и другие. Широко были представлены лечебные учреждения края – перинатальный центр, поликлиники и больницы.



По данным краевого департамента труда и социального развития, сегодня в базе данных региональной службы занятости значится более 60 тысяч различных вакансий. Наибольшую потребность в трудовых ресурсах испытывают, в частности, отрасли торговли, строительства, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, сферы образования и здравоохранения. Так, Приморью сегодня требуются 325 преподавателей и 1500 врачей. Как подчеркнули в пресс-службе региона, во время работы ярмарки на работу приняли больше 40 человек – будущих педиатров и врачей других специальностей, около 20 преподавателей.

Автор: Отдел новостей «В»