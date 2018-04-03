Лазерные технологии освоят в Уссурийске 322-й авиаремонтный завод, расположенный в районе Уссурийска, может стать центром лазерных технологий в Приморье, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на управляющего директора предприятия Александра Шпакова.

Завод основан более 80 лет назад. Это единственное предприятие в Восточном военном округе, которое занимается ремонтом и сервисным обслуживанием боевой авиации.



– Сейчас мы активно наращиваем производство: договорились с Южной Кореей о ремонте российских самолетов, эксплуатируемых в этой стране, совместно с владивостокским филиалом Дубненского машиностроительного завода планируем выпускать детали для фотоаппаратов, используемых в самолетах. Также работаем над созданием центра лазерных технологий, но нам нужна федеральная поддержка, – рассказал Александр Шпаков.



В пресс-службе края сообщили, что глава региона Андрей Тарасенко распорядился проработать вопрос о включении мероприятий по созданию такого центра в федеральную целевую программу и направить соответствующее обращение в Министерство промышленности и торговли РФ.



Также врио губернатора поручил руководству завода изучить возможность открытия на базе ОАО «322 АРЗ» сборки поршневых двигателей для судов гражданской малой авиации.

Автор: Отдел новостей «В»