Нам есть что сказать Жителей Владивостока приглашают принять участие в международном медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь!». Свои работы на конкурс могут предоставить граждане и коллективы. Возраст участников – от 5 до 35 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

В медиафестивале «Мы здесь!» предусмотрено пять номинаций: «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучшая социальная реклама», «Лучший документальный фильм». Конкурсные работы должны соответствовать тематикам «Культурный код мира», «Экология жизни», «Актуальные профессии» или «Будущее сегодня».



Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля и разместить там свою работу. Это следует сделать до 8 октября. Участие в фестивале бесплатное.



Организаторы медиафестиваля – Союз городов воинской славы России, общероссийская организация «Российское военно-историческое общество» и центр студенческих инициатив «Северо-Запад».



Более подробную информацию можно узнать на сайте международного медиафестиваля «Мы здесь!».

Автор: Отдел новостей «В»