Двенадцать автомобилей сняли с учета из-за тонировки В Приморье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, работа по выявлению автомашин с тонированными автостеклами ведется ежедневно. Тем не менее с наступлением весенне-летнего сезона увеличивается количество таких правонарушений.

Напомним: управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет штраф в размере 500 рублей.



Использование съемной тонировки также расценивается как правонарушение. При этом водитель ошибочно полагает, что быстрое устранение ее до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности.



В полиции подчеркнули: меры административного воздействия на владельцев тонированных автомашин применяются не с целью наказания, а для обеспечения безопасности самих водителей и других участников дорожного движения. В темное время суток тонировка значительно ухудшает видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.



С начала этого года выявлено 1764 затонированных автомобиля в Приморье. 376 автолюбителям выдано требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения, у 12 транспортных средств была прекращена регистрация.

Автор: Отдел новостей «В»