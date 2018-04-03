Почти 8 тысяч призывников пройдут службу на Дальнем Востоке Военные комиссариаты Восточного военного округа в ходе весенней призывной кампании планируют оформить более 9,5 тыс. новобранцев, из них около 8 тыс. человек пройдут службу в соединениях и воинских частях ВВО.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе округа, наибольшее количество граждан планируется призвать из Приморского края – более 1,8 тыс. человек, из Забайкальского края – почти 1,5 тыс., свыше 1,3 тыс. – жителей Хабаровского края, более 1,3 тыс.– молодых людей из Якутии, из Бурятии войска пополнят около 1,2 тыс. новобранцев.



Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий, 243 призывные комиссии муниципальных образований.



Первые отправки призывников запланированы на начало второй половины апреля.

Автор: Отдел новостей «В»