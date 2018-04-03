Бдительность граждан – главное в борьбе с теневой арендой жилья Очередной рейд по жилым квартирам, которые сданы внаем (аренду), прошел во Владивостоке в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участниками обхода стали представители налоговой инспекции, управления финансов городской администрации и полиции. Такие выезды проходят с целью напомнить собственникам недвижимости о необходимости уплаты налогов с полученных доходов.



Местом проведения рейда в этот день стали шесть квартир жилого дома по адресу: проспект «Красного знамени», 133/3. Время было выбрано вечернее, чтобы жильцы были дома. Действительно, в квартирах находились арендаторы, которые подтвердили, что платят собственникам за наем. При этом налоги эти собственники не платили. Представители налоговой инспекции составили протоколы, собственники будут привлечены к уплате налога на полученный доход.



Поиск нарушителей законов в сфере аренды несложен. Как поясняют сотрудники налоговой инспекции, для этого используются объявления в газетах, Интернете, сотрудничество с риелторскими компаниями, а самое главное – это обращения бдительных граждан, которые сообщают в налоговые органы и полицию, а также на телефоны доверия налоговой службы и администрации Владивостока. Также к борьбе с теневой арендой жилья привлечены управляющие компании, ТСЖ (ТСН) и ЖСК, которые выявляют такие квартиры, а информацию направляют в УМВД России по Владивостоку и налоговые органы для принятия установленных законом мер.



За время проводимой кампании, которая стартовала в ноябре 2013 года, в городе выявлено порядка 1125 квартир, сдаваемых в аренду.



– В налоговую инспекцию поступает много информации из различных источников о незаконной сдаче имущества в аренду. Все такие обращения мы обязательно отрабатываем совместно с полицией и администрацией Владивостока, – рассказала Лина Очнева, сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району. – Если в результате проверки выясняется, что гражданин действительно сдает квартиру и при этом не платит налог на полученный доход, мы привлекаем его к уплате этого налога. В этом году декларацию о доходах необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства до 3 мая.



Как отмечают специалисты мэрии, налог на доходы физических лиц – важнейший источник пополнения городского бюджета, который идет на ремонт дорог, строительство детсадов и домов, благоустройство и озеленение, на другие необходимые Владивостоку нужды. Поэтому каждый собственник квартиры, сдающий ее в аренду (наем), должен уплатить налог с полученного дохода.



Существует два основных способа оплаты этого налога:



– первый – это подача налоговой декларации по итогам года и оплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %;



– второй способ – приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. В данном случае необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и приобрести патент на «Сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности». Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края». Стоимость патента при площади жилого помещения до 50 кв.м составляет 9000 руб. в год плюс взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.



Отметим, во Владивостоке работает телефон доверия, по которому можно сообщить о сдаче в аренду квартир. Это можно сделать по телефону 222-73-40, после чего жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы.

Автор: Отдел новостей «В»