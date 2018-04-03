У «Луча» сухая ничья на мокром поле Две самые отдаленные по географии команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) – «Луч-Энергия» и «Балтика» встречались в минувшую субботу в рамках 30-го тура на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Коллективы из Приморья и Калининградской области в нынешнем первенстве располагаются на противоположных концах турнирной таблицы, хотя в прошлом сезоне оба клуба были на грани вылета во второй дивизион и с большим трудом сохранили места в первой лиге. Однако в нынешнем чемпионате балтийцы значительно усилили свой состав и находятся в лидирующей группе, реально претендуя на участие в стыковых матчах за путевку в премьер-лигу. Калининградцы в весенней стадии турнира настроены очень решительно, одержав три победы в трех последних матчах и не пропустив ни одного мяча. Наши земляки также были отделены одним очком, но уже от зоны вылета. К сожалению, их качественная игра пока не приносит победных результатов. Поэтому соперники выходили на поле только с желанием выиграть.



Поединок начался с минуты молчания в память о трагедии на Кузбассе и жертвах страшного пожара. Футболисты двух команд развернули транспарант «Кемерово, мы с тобой».



Несмотря на морось и влажный газон, поединок начался очень активно. Обе стороны много атаковали и не старались отсиживаться в обороне. Явного преимущества ни у кого не было. Учитывая состояние поля, команды делали ставку на короткие пасы в середине поля и быстрые прорывы нападающих на завершающей стадии наступления.



Первый явный голевой момент создал именно «Луч», когда форвард Иван Хлебородов с острого угла пробил во вратаря гостей. На 28-й минуте ситуация повторилась, наш полузащитник Максим Машнев мощно ударил из-за пределов штрафной площадки, но мяч вновь летел прямо в голкипера, и тот без труда его отбил. Затем инициативу перехватили балтийцы. Один раз с игры и дважды при исполнении штрафных ударов гости создавали опасность у наших ворот.

К счастью, надежно сыграли наш резервный вратарь мастер спорта Дмитрий Абакумов, влившийся в «Луч» в начале нынешнего года, и защитники «желто-синих». К тому же и гости на завершающей стадии атак грешили неточностью. Под занавес первой 45-минутки «тигры» провели опасную атаку, но неточность при завершающем ударе их подвела. В итоге этот тайм так и закончился нулевой ничьей.



Второй тайм выдался не менее упорным. Однако на сей раз «тигры» имели преимущество. Влажная земля не позволяла командам комбинировать и играть в быстрый футбол. Владивостокские футболисты раз за разом взламывали жесткую оборону гостей и бросали в прорыв своих форвардов. На 61-й минуте «Луч» создал прекрасный момент для взятия ворот. Всего двумя передачами мяч доставили в штрафную площадку нападающему Руслану Гордиенко, а тот отдал точный пас своему коллеге Ивану Хлебородову, но форвард с прекрасной позиции промахнулся. Еще в одном эпизоде мог отличиться уже сам Руслан Гордиенко, но его удар из угла штрафной парировал вратарь «Балтики». Гости смогли ответить всего одной опасной контратакой.



В последние минуты матча «Луч» при поддержке почти тысячи собственных болельщиков большими силами бросился в атаку. Прорывы осуществлялись по левому флангу. Заезжие футболисты в голубой форме уже всей командой защищали свои ворота. Однако затяжной штурм ворот калининградцев успеха не принес. В итоге унылая ничья – 0:0.

«Балтике» завоеванного очка хватило, чтобы переместиться на четвертое место и попасть в зону стыковых матчей.



А вот «желто-синим» заработанного очка оказалось мало. Они опустились на одну строчку и теперь занимают 16-е место в турнирной таблице с 32 очками. Вместо наших земляков зону вылета покинул «Ротор-Волгоград», одержавший в четырех последних играх четыре победы. К «Лучу» также вплотную подобрались «Тюмень» и «Томь».



– Калининградские игроки под управлением квалифицированных тренеров на поле старались действовать разнообразно, – подвел краткий итог прошедшего матча главный тренер «Луча» Александр Григорян.



В следующую субботу во Владивосток пожалует лидер нынешнего первенства. «Енисей» приедет в разъяренном состоянии. Все дело в том, что в минувшем туре красноярский клуб потерпел на домашнем поле поражение со счетом 0:2 от не самой сильной «Кубани». Сибирякам нужно не только реабилитироваться в глазах своих фанатов, но и уберечь свое нынешнее первое место от посягательств преследователей в лице «Оренбурга» и «Крыльев Советов».



«Лучу» также отступать больше некуда. Без сомнения, «тигры» будут играть только на победу.

Автор: Николай КУТЕНКИХ