Набережная – не торговая улица Любимое место отдыха горожан и туристов должно быть не только красивым, но и комфортным

Глава Владивостока Виталий Веркеенко провел осмотр муниципальных территорий и имущества на набережной Спортивной гавани города, а также проверил работу арендаторов и муниципального предприятия «Аквамир», сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили представители управления муниципальной собственности администрации приморской столицы, территория была отдана в аренду Союзу национальностей Владивостока осенью 2015 года, однако в начале этого года договор был расторгнут.



– 20 февраля Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования управления о расторжении договора аренды и взыскании задолженности в размере почти 4,5 миллиона рублей, постановив освободить зону отдыха «Площадь Спортивная Гавань» в связи с ненадлежащим исполнением арендатором условий договора, – отметили специалисты.



Глава Владивостока подчеркнул: аренда муниципального имущества – значимая часть доходов городского бюджета, необходимо использовать этот ресурс рационально и эффективно.



– На сегодняшний день арендаторы задолжали городу около 6 миллиардов рублей. Зачастую арендные ставки для коммерческих предприятий не соответствуют рыночным, но есть и такие случаи, когда цена завышена в разы. Я поручал провести мониторинг в этой сфере, пересмотреть ставки для коммерческих компаний и, наоборот, снизить их для предприятий с социальной нагрузкой. Не всегда эффективно распоряжаются имуществом и муниципальные предприятия, имеющие его в оперативном управлении, – заявил Виталий Веркеенко.



Глава города поручил усилить работу по пресечению деятельности недобросовестных арендаторов и незаконных торговых объектов. Так, в ходе осмотра набережной Виталий Веркеенко обратил внимание на стоящий в районе набережной Спортивной гавани автобус с развлекательным аттракционом. На просьбу представить разрешительные документы коммерсант предъявил договор с истекшим сроком. Специалисты администрации города заверили мэра, что разбирательства по поводу этого развлекательного объекта уже идут.

Также глава города осмотрел территорию Владивостокского океанариума, работой которого управляет МУП «Аквамир». Директор организации Олег Мельников показал мэру экспозиции океанариума и неиспользуемые помещения муниципальной собственности.



– Я ценю то, что делает руководство океанариума для сохранения здания, экспозиций и выполнения социальной функции. Но хочу понять стратегические планы руководства, то есть к чему может привести развитие МУП на этой территории, – отметил Виталий Веркеенко и поручил руководству океанариума предоставить стратегические планы по развитию предприятия и подробную справку об арендаторах.



– Набережная Спортивной гавани – это лицо города, популярное у жителей и гостей краевого центра место отдыха. Не нужно превращать ее в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения, – подчеркнул глава Владивостока.



Украсить набережную может новый туробъект – инсталляция «Семь сопок», которую планируется установить на территории перед лестницей к набережной. Проект малой архитектурной формы мэру представили сотрудники мастерской «Конкрит Джангл». Как рассказал Феликс Машков, инсталляцию планируется выполнить из бетона. Каждому объекту скульптурной группы соответствует одна из семи самых высоких сопок Владивостока. Высота объектов, а также расстояние между ними пропорциональны реальным высотам и расстояниям. На объекте будут установлены подсветка и музыкальное сопровождение. В цеху уже идет производство, а сами монтажные работы займут две недели и завершатся к концу мая.



– Концепция очень интересная. Сделана логично, красиво и, главное, символично, – отметил Виталий Веркеенко. – Это будет наш местный сад камней. Мы обязательно будем продолжать сотрудничество с «Конкрит Джангл» и ждем от них интересных проектов.



В завершение рабочей поездки по территории набережной Спортивной гавани глава города осмотрел участок, где планируется строительство общественного туалета в рамках приоритетного проекта по благоустройству городских территорий. Этот объект вошел в тройку лидеров рейтингового голосования жителей Владивостока 18 марта. Как сообщил руководитель Дирекции по строительству объектов ВГО Юрий Гуртяков, благоустройство туалета планируется завершить уже к сентябрю этого года. Виталий Веркеенко поручил ускорить сроки выполнения работ.

Автор: Евгений СИДОРОВ