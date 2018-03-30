Виртуальные пацаны из неблагополучной микросхемы Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит долгожданная антиутопия от Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Именитый режиссер вернулся к корням, воскресил эпоху 80-х в футуристичных декорациях будущего и по традиции сделал визуально совершенный фильм. Также в кинотеатрах отечественная комедия «Каникулы президента», подростковая фантастика «Я сражаюсь с роботами», триллер «Не в себе» и комедия «Дорогой диктатор».

«Первому игроку приготовиться» (12+)

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.



«Каникулы президента» (16+)

Устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…



«Я сражаюсь с великанами» (12+)

Барбара Торсон особенная, ее уникальный талант – это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.



«Не в себе» (18+)

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Однако, когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он или это просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.



«Дорогой диктатор» (16+)

Антон Винсент – диктатор одной из стран карибского бассейна. Татьяна – ученица старшего класса обычной средней школы. После продолжительной переписки, в которой они сдружились на фоне сложностей, возникающих у каждого из них, диктатор решил найти убежище в Америке и приехать к Татьяне. В итоге он обучает мятежную девушку тому, как свергнуть режим в своей школе и стать настоящим лидером.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ