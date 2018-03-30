Болливуд приедет в Приморье? На одном из самых крупных в мире 22-м гонконгском кинорынке работала кинокомиссия региона, представляя иностранным продюсерам возможности Приморья и Владивостока с точки зрения кинобизнеса.

Как сообщила пресс-служба кинокомиссии Приморья, в гонконгском кинорынке приняли участие более 850 компаний-дистрибьюторов, кинокомпаний со всего мира. По официальной статистике, его посетило более 8000 человек.



Приморцы представили возможности региона для съемок кино, уникальные локации и меры поддержки кинопроизводителей. Акцент был сделан на кинокомпании Китая, Южной Кореи и Японии. Большой интерес к съемкам в Приморье проявили индийские кинопроизводители.



Также были проведены встречи с представителями крупных азиатских кинокомпаний, заинтересованных в съемках фильмов в регионе.



Для своих партнеров из Международной ассоциации кинокомиссий стран Азии (AFCNet) представители Приморья провели презентацию проекта киноальманаха под рабочим названием «INSIDE ASIA» («В сердце Азии»). Киноальманах призван объединить киноистории из разных уголков Азии, написанные местными сценаристами и снятые режиссерами из других стран. Съемки проекта будут способствовать кооперации кинопроизводителей стран АТР, а также продвижению Азиатско-Тихоокеанского региона в мире.



У азиатских кинематографистов наш край вызывает большой интерес. Владивосток – европейский город в Азии, каждый год привлекает несколько азиатских проектов, кинематографический потенциал города увеличивается с каждым годом. Съемки фильмов иностранных кинокомпаний способствуют увеличению туристического потенциала края, развитию локальной киноиндустрии в регионе, продвижению Владивостока и Приморья на международном уровне.



С начала 2018 года кинокомиссия Приморского края ведет работу над четырьмя проектами азиатских кинокомпаний (Корея, Китай). В апреле во Владивостоке пройдут съемки проекта телеканала ТВ3 (режиссер Олег Трофим). Ведется работа над несколькими документальными фильмами.

Автор: Отдел новостей «В»