Полвека в танцах Народный ансамбль танца «Вихрь» отмечает в этом году 50-летний юбилей – в 1968 году он начал работать в новехоньком, только что открывшемся Дворце культуры профсоюзов имени Ленина. С тех пор дворец менял названия не раз, а вот ансамбль «Вихрь» за полвека сумел приучить к культуре танца, к искусству несколько поколений владивостокцев и ни разу не изменил себе…

– Весь сезон 2018 года у нас будет юбилейным, и первые мероприятия мы проведем в апреле, – рассказывает Тамара Грибанова, художественный руководитель хореографического объединения «Вихрь» (сегодня в состав объединения входит и сам ансамбль, и несколько филиалов, работающих в разных районах Владивостока). – 14 апреля мы покажем концерт «Вихрь юбилейный!», который будет состоять из номеров, представляющих хореографические композиции на тему русских танцев, русских народных песен…



15 апреля ждем гостей на программу «Юбилейный круг друзей», в которой будут показаны лучшие образцы хореографии на тему «танцы народов мира».



В обеих программах в целом 50 номеров. В первой программе девять исполнительских премьер (исполнительская премьера – это когда уже существующий хореографический номер исполняют новые участники коллектива) и семь новых танцев. Во второй программе – также девять премьер и три новых танца.



Мы ждем на концерты всех наших постоянных зрителей, а особенно наших участников прежних лет, всех, кто танцевал в составе «Вихря». Мы очень хотим пообниматься и рассказать о том, как мы живем сегодня. Мы даже готовим особый сюрприз в первый день юбилейных мероприятий. В начале концерта на сцену выйдут наши сегодняшние старшие танцоры, которым почти 18. Затем ветераны «Вихря» – между прочим, некоторым уже за 70… Они примут награды и благодарности из рук самых маленьких наших участников, которым еще и четырех лет не исполнилось, это будет очень трогательно. А остальные участники коллектива в это время будут находиться в зале и аплодисментами встречать пролог юбилейной программы.



Но на этом наши юбилейные мероприятия не завершатся. Через неделю, 21 апреля, состоится концерт «Без пафоса, фанфар и дифирамбов», в него будут включены номера-поздравления, номера-подарки от наших друзей – в основном это хореографические коллективы, руководители которых также вышли из «Вихря». Например, заслуженный ансамбль танца «Звездочки», коллектив «Экспрессия», коллектив «Каприз». Также нас собираются поздравить ансамбли ТОФ и пограничных войск.



А 22 апреля мы решили сделать большой праздничный концерт, в котором примут участие – и тем самым поздравят с 50-летием не только нас, но и сам культурно-развлекательный центр профсоюзов – такие коллективы, как «Паруса детства», «Юность планеты». Они, как и мы, располагаются именно в этом здании.



Сегодня в самом ансамбле 150 человек и 50 в филиалах. То есть в концертах примут участие более 200 ребятишек.



– Тамара Григорьевна, а как давно ваша жизнь связана с «Вихрем»?



– Я в ансамбле уже 45 лет, а во дворце – все 50, и для меня это воистину дом родной. Годы занятий и работы в «Вихре» бесконечно счастливые.



Участникам нашего коллектива от 4 лет до 18. Не раз бывало так, что наши воспитанники, окончив школу, не бросали занятия в «Вихре» и, несмотря на все сложности учебы в вузе, продолжали заниматься у нас.



Девиз, по которому ансамбль «Вихрь» жил все 50 лет и будет продолжать жить дальше: «Иди по жизни любя и танцуя». Мы всегда были и остаемся командой. Мы ведь не только танцевать учим, мы мысли наших участников, их души настраиваем на доброе и светлое. И это не бахвальство. Ведь не звезд воспитываем, а формируем людей, которые понимают, что танец – одна из составляющих той красоты, которая делает человека интересным для других, позволяет и себя показать, и мир посмотреть. Нам очень важно, чтобы дети понимали, что такое дружба – и внутри коллектива, и между народами.



– И танцоры «Вихря» на практике постигают, что такое дружба народов, верно?



– Да. Мы часто выезжаем на международные фестивали. Например, в прошлом году побывали на Филиппинах, в Южной Корее, в Китае – всего на 13 фестивалях, если не считать российских!



– Даже на Филиппинах?!



– Да. Нас пригласил на фестиваль женский университет Манилы. Это было очень интересно. Там, как оказалось, очень мало знают русскую культуру. На их фестивалях часто бывают танцоры из Европы, США, а вот из России почти что нет. Но как нас встречали! Мы жили в гостинице, где останавливался Дональд Трамп, к примеру. А как бисировали во время концертов! Приглашающая сторона взяла на себя все расходы по проживанию и питанию, чем очень нам помогла.



Разумеется, кроме фестивалей мы регулярно принимаем участие во множестве конкурсов и никогда не опускаемся ниже второго места, а чаще занимаем призовые, как в Сочи или в Казани в прошлом году. В этом году первый наш конкурс пройдет в марте во Владивостоке, обязательно примем в нем участие. Мы уже и на другой конкурс заявились.

Хочу вот что отметить: все поездки, участие в фестивалях, в конкурсах были бы просто невозможны без поддержки родителей наших юных танцоров.



– Я знаю, что в «Вихре» хореографами работают те, кто когда-то разучивал первые па именно в составе ансамбля.



– Да, и мы гордимся такой преемственностью, тем, что за нами, уже очень опытными руководителями, идут молодые хореографы, которые дальше развивают наши традиции. Наши замечательные хореографы имеют по два высших образования, при этом они мамы в квадрате, как я их любовно называю, у них по двое детей. Это Светлана Макарова, она в «Вихре» 28 лет – с пятилетнего возраста, Юлия Хобта, она с нами более 25 лет, Ирина Подолько тоже занималась в ансамбле с пяти лет и теперь наш хореограф… Не могу не назвать и других наших прекрасных коллег – костюмера Ирину Дубченко, она более 30 лет с нами, две ее внучки танцуют в «Вихре», а дочка шьет костюмы для ансамбля, Владимира Кошкина, который в «Вихре» с момента основания и по сей день ставит замечательные танцы для наших мальчишек.



Замечу, что юбилейные мероприятия не завершатся апрельскими концертами. В наших планах в День города пройти в пешей колонне в наших костюмах, с нашим логотипом по Золотому мосту, а потом выступить на центральной площади. А осенью после каникул сделаем еще ряд концертов, на которых, как и на апрельских, надеемся увидеть всех владивостокцев, кто любит искусство Терпсихоры!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ