В фокусе внимания – образовательные и экологические проекты Во Владивостоке состоялась предзащита проектов городского конкурса «Молодежная инициатива», сообщили в пресс-службе мэрии.

На конкурс молодежных грантов было подано 35 заявок. После презентаций и выступлений 20 человек прошли в следующий этап. Пять победителей получат поддержку от администрации приморской столицы – по 60 тысяч рублей на реализацию задуманного.



Напомним, что «Молодежная инициатива» – это возможность для молодых людей от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект, который принесет пользу городу и будет интересен для его жителей.



Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, в настоящее время участники дорабатывают свои проекты и презентации, и уже 31 марта состоится их защита. В этом году было уделено много внимания образовательным, благотворительным и экологическим проектам. Среди заявок также были инициативы организации городских массовых мероприятий для молодежи и развитие волонтерского движения во Владивостоке.

Справка «В»

Результаты предзащиты городского конкурса грантов «Молодежная инициатива» сложились следующим образом – 20 проектов из 35 заявленных проходят дальше:



1. Камил Азизов – «Поход по школам» – мастер-классы по трикингу в рамках урока физической культуры;

2. Давид Асриян – образовательная интеллектуальная настольная игра «Генерал-губернатор»;

3. Мария Бабийчук – цикл спектаклей от организации «Класс коррекции» – «Жизнь после сказки»;

4. Денис Балюра – интерактивный путеводитель Владивостока с дополненной реальностью;

5. Валерия Белоносова – историческая реконструкция средневековых поединков «Живая история. Ночь музеев»;

6. Полина Беркут – патриотический концерт «Награды Победы»;

7. Яна Гапоненко – первая Владивостокская летняя экологическая школа современной культуры;

8. Дарья Куваева – проект по реализации здорового образа жизни – скиппинг (прыжки на скакалке);

9. Виктор Лепский – выставочный проект «Культ ума», посвященный актуальной уличной моде и спорту;

10. Екатерина Лопаткина – «Юный ученый» – проект по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся образовательных учреждений;

11. Александр Маглеванный – приложение для смартфонов «Город М»;

12. Родион Моисеенко – проект постройки полосы препятствий «Лидер» в спортивном клубе «Аскольд»;

13. Александра Осипова – «Я иду в экспедицию» – первая настольная краеведческая игра на основе исследовательских экспедиций В.К. Арсеньева;

14. Юлия Пронина – медицинский цикл лекций для школьников и студентов «Let’s Science»;

15. Яна Спиргис – проведение просветительского фестиваля «День приморских островов»;

16. Карина Стратилат – проект по развитию навыков эффективной командной работы для школьников;

17. Никита Тутыхин – проект «Кот Бродского»: шоу стендапов для школьников о прочтенных книгах;

18. Анастасия Федорова – конкурс по судомодельному спорту «Навстречу солнцу»;

19. Анастасия Щетинина – городской патриотический конкурс «Победа жизни» среди команд школьников;

20. Наталья Якунина – экологический квест «Чистый Русский».

Автор: Отдел новостей «В»