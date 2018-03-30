Родители и школьники возьмутся за кисточки и носилки Владивостокские школы и детские сады примут участие в большой весенней уборке города, сообщили в пресс-службе мэрии. 21 апреля – в день общегородского субботника – на уборку города выйдут педагоги муниципальных учреждений образования, а также учащиеся и их родители.

– Учреждения образования всегда очень активно участвуют в таких общественно полезных акциях. Как правило, они приводят в порядок здания и помещения школ и детских садов, дворы, а также наводят чистоту на прилегающих к учреждениям территориях – на газонах, тротуарах и в скверах, – рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.



Планируется, что к общегородскому субботнику присоединятся более 60 тысяч педагогов, учащихся и родителей.



– Я рада, что в приморской столице есть хорошая традиция – с малых лет прививать детям любовь и бережное отношение к своему городу. Кто как не учителя и родители подадут пример ученикам, сделав территорию родной школы чистой и красивой? – отметила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева. – Пусть молодое поколение учится беречь чистоту в городе, глядя на труд своих педагогов.



Как уже писал «В», в краевом центре объявлен санитарный двухмесячник. Два месяца в приморской столице будут проходить масштабные работы по уборке и благоустройству, которые охватят главные улицы и дворы, тротуары и магистрали, пешеходные переходы и скверы.

Автор: Отдел новостей «В»