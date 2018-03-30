Геологи вышли в поле. За перспективами В воскресенье, 1 апреля, свой профессиональный праздник – День геолога отпразднуют российские разведчики полезных ископаемых.

Еще в далеком 1966 году выбрали первое апрельское воскресенье для чествования геологов. Возможно, потому, что именно в это время десятки тысяч буровиков, маркшейдеров, геофизиков, взрывников, геоморфологов, проходчиков, географов и других специалистов активно готовятся к летним полевым работам. Совсем скоро в труднодоступные районы нашей необъятной Родины в поисках полезных ископаемых отправятся экспедиции. В их числе сезон откроют и сотни приморских геологов.



Кстати, с этого года разведчики недр Тихоокеанской России День геолога встречают в новом структурном объединении. В январе 2018 года головной офис Росгеологии завершил реорганизацию предприятий холдинга в ДФО. Четыре геологические компании Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей объединены в единый холдинг со штаб-квартирой во Владивостоке.



В этом сезоне продолжится изучение рудного потенциала Арцевской площади в Дальнегорском районе.



– Геологи будут искать дополнительное качественное сырье для поддержки промышленного потенциала предприятий, работающих на этой территории, – рассказал главный геолог АО «Дальневосточное ПГО» Сергей Коваленко. – В первую очередь речь идет о «Дальполиметалле». Ведь действующие месторождения, на которых сейчас ведется добыча, почти полностью себя исчерпали. Новая ресурсная база позволит добывать серебро и полиметаллические руды. По результату всех работ мы рассчитываем получить прогнозные ресурсы серебра в 2 тысячи тонн, а свинца и цинка – до 500 тысяч тонн. Однако окончательные цифры будут сформированы после завершения обработки всех материалов, в том числе по результатам лабораторных исследований.



Продолжатся уточняющие работы для определения перспектив объемов добычи графита на территории Лесозаводского и Дальнереченского районов. За три года обследован участок общей площадью 275 кв. км. Территория имеет очень хорошую логистику: есть транспортная инфраструктура – автомобильная и железнодорожная, населенные пункты. Поэтому здесь вполне можно создать кластер по выработке качественного графита, которого сейчас в стране не хватает. Общие ресурсы оцениваются в 3,548 млн тонн этого минерала.



На севере Приморья нынешним летом начинаются поисковые работы на медно-порфировом Малахитовом рудном поле, особенностью которого является присутствие в нем и золота. Разведчикам недр предстоит тщательно изучить территорию общей площадью в 38 кв. км в Пожарском районе и выделить здесь наиболее перспективные для добычи участки.



В ближайшей перспективе также продолжится разведка вольфрамовых залежей в крае. Есть договоренность с Росгеологией о направлении в этом году дополнительных средств на их доразведку. Вольфрам нужен как гражданской, так и оборонной промышленности. Однако нельзя ограничиваться простым вывозом концентрата в другие регионы и на экспорт, как это сейчас происходит у нас в регионе. Специалисты уверяют, что в крае нужно создавать плавильное производство.



Так что нашим геологам предстоит сносить не одну пару башмаков, чтобы обеспечить в дальнейшем работой горнорудную промышленность Приморья.

Автор: Николай КУТЕНКИХ