Крупный пожар оставил без крова 11 приморцев В Приморье в селе Зеркальном Кавалеровского района сгорели два двухквартирных дома и два магазина.

Как сообщили «В» в администрации Устиновского сельского поселения, в состав которого входит село Зеркальное, в результате пожара без крова осталось 11 человек, в том числе многодетная семья.



По информации пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 28 марта около 16 часов. На место пожара прибыли 48 человек личного состава и 11 единиц техники, а также добровольная пожарная дружина. Погибших и пострадавших нет.



В тот же день в Кавалеровский район прибыл первый заместитель главы региона Александр Костенко, где провел заседание оперативного штаба. Причина пожара устанавливается. Одной из версий возникновения пожара является пал сухой травы.

Автор: Карина ПОЗДНЯК