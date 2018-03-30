Плохая уборка – повод для дисквалификации руководителя УК Руководитель ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» дисквалифицирован на два года, сама компания как юридическое лицо оштрафована на 250 тысяч рублей.

Такое решение принял мировой судья судебного участка Фрунзенского района Владивостока. УК и ее руководитель признаны виновными в нарушениях жилищного законодательства, сообщили в пресс-службе мэрии.



Многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание домов на улице Крыгина, а также отказ управляющей компании вывозить мусор побудил администрацию Владивостока обратиться в прокуратуру города. В результате в октябре 2017 года после соответствующей проверки в отношении должностного и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района» прокуратурой города были возбуждены дела об административных правонарушениях. Тогда директор и УК были привлечены к административной ответственности в виде штрафов – на должностное лицо в размере 50 тысяч, на юридическое – в размере 250 тысяч рублей.



Спустя два месяца, в декабре 2017 года, выявлены аналогичные нарушения в домах на улицах Рылеева и Стрельникова, а также зафиксирована ненадлежащая уборка придомовых территорий на улицах Саратовской и Морозова в зимний период. Это также послужило основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении директора и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района».



С учетом систематического нарушения условий договоров управления жилфондом и требований действующего жилищного законодательства мировым судьей судебного участка Фрунзенского судебного района Владивостока принято решение о назначении административного наказания директору Управляющей компании Фрунзенского района в виде дисквалификации общим сроком на 2 года. Учтено и отягчающее обстоятельство: административное правонарушение руководитель УК совершил дважды. На юридическое лицо – УК Фрунзенского района – наложен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»