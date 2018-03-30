«Маленький принц» зовет на праздник В воскресенье на верхней площадке и в фойе кинотеатра «Океан» пройдет праздник «Человек вверх ногами вниз ногами», посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и четырехлетию неформального общества помощи аутистам «Маленький принц», работающего во Владивостоке. Начало в 12 часов, вход свободный.

В программе праздника – интерактивная танцевально-цирковая программа «Маленького принца» и «Школы ловкости: крути, бросай, лови», презентация арт-объекта «Человек вверх ногами вниз ногами», благотворительная выставка-распродажа и мастер-класс специального гостя из Москвы – психолога Романа Золотовицкого.



Праздник пройдет в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Педагог нового поколения: проблемы и перспективы инклюзивного образования», которая состоится 3 апреля в ДВФУ.



На ней планируется обсудить перспективы реализации инклюзивной практики в образовательных организациях Владивостока и Приморья и консолидации сил тех, кто уже сегодня готов развивать инклюзивное образование. Проблема принятия социумом детей, отличающихся по своему развитию и мышлению, актуальна сегодня как никогда.

Автор: Отдел новостей «В»