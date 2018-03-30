Не ради наказания, а для устранения В администрации Владивостока прошло заседание по пожарной безопасности представителей МЧС и мэрии с владельцами и представителями крупных торгово-развлекательных объектов, офисных зданий, учреждений с массовым пребыванием людей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый заместитель главы администрации города Константин Лобода, открывая совещание, призвал присутствующих почтить минутой молчания память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.



– Мы сегодня пригласили вас по инициативе главы города, Общественного совета при МЧС и Главного управления МЧС по Приморскому краю для того, чтобы еще раз призвать вас самостоятельно, не дожидаясь проверок и штрафов, оперативно и комплексно проверить соблюдение правил противопожарной безопасности всех торговых и развлекательных объектов, зданий с массовым пребыванием людей. Также мы готовы обсудить мероприятия по проверкам, которые начнутся уже в ближайшее время, – обратился к присутствующим Константин Лобода.



Представители МЧС отметили, что предпринимателей уже в ближайшее время ожидают внеплановые проверки по пожарной безопасности, которые будут проводиться по поручению Генпрокуратуры и прокуратуры Приморского края. Специалисты будут проверять наличие систем оповещения, знаков, эвакуационные пути и их доступность, наличие огнетушителей, слаженность действий персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и так далее. Такие проверки будут проводиться не ради наказаний бизнесменов, а для того, чтобы все выявленные недостатки можно было оперативно устранить. Кроме того, представители МЧС смогут на месте провести консультации по пожарной безопасности. Однако если найденные нарушения будут угрожать жизни и здоровью людей, то могут быть наложены штрафы. Вместе с сотрудниками МЧС и прокуратуры работать будут представители Испытательной пожарной лаборатории Приморского края.



Как уже писал «В», Виталий Веркеенко обратился к собственникам и арендаторам торгово-развлекательных центров и офисных зданий Владивостока с призывом самостоятельно проверить соблюдение правил пожарной безопасности, не дожидаясь проверок и штрафов.

Автор: Отдел новостей «В»